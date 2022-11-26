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Удар по отработавшему топливу на ЗАЭС может привести к эффекту "грязной бомбы" - МАГАТЭ

Попадание артиллерийского снаряда в бетонный контейнер с отработавшим топливом на территории Запорожской АЭС может привести к эффекту «грязной бомбы», заявил РИА Новости замглавы МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.

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