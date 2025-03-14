Все школы Великих Лук перевели на дистант: причина

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, 14 марта, ФедералПресс. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что решено перевести школы и учреждения дополнительного образования Великих Лук и района на дистанционный режим работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии