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"Властям пора одуматься". Шурыгин рассказал, что у нас нет резерва для капитуляции Украины

"Властям пора одуматься". Шурыгин рассказал, что у нас нет резерва для капитуляции Украины

В эфире программы "Соловьёв Лайф" военный эксперт Владислав Шурыгин решил подвести военный итог этого года, высказав мнение об СВО: "Властям России пора одуматься.

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