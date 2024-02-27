Министром физической культуры и спорта Подмосковья стал Алексей Перов

РИАМО - 27 фев. Алексей Перов стал новым министром физической культуры и спорта Московской области. Он занимал должность заместителя министра и исполнял обязанности руководителя ведомства после ухода с поста Дмитрия Абаренова в феврале этого года, сообщает «Интерфакс».