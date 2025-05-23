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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ. «Специалисты ВТБ выявили новую схему социальной инженерии - мошенники от имени сотрудников банков или госорганов убеждают собеседника передать им банковскую карту для ее «проверки».

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