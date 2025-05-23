Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ. «Специалисты ВТБ выявили новую схему социальной инженерии - мошенники от имени сотрудников банков или госорганов убеждают собеседника передать им банковскую карту для ее «проверки».