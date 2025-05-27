Крупные кошки и змеи: какие виды домашних животных попали под запрет

Власти опубликовали чёрный список питомцев, которых нельзя будет держать дома с осени 2025 года.С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу новый список животных, запрещенных для содержания в домашних условиях, утвержденный Правительством России.
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