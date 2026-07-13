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Почти половина застройщиков в России используют ТИМ

Почти половина застройщиков в России используют ТИМ

Доля российских застройщиков, применяющих или тестирующих технологии информационного моделирования (ТИМ), к II кварталу 2026 года достигла 49% — это на 2 процентных пункта выше показателя предыдущего квартала.

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