Почти половина застройщиков в России используют ТИМ

Доля российских застройщиков, применяющих или тестирующих технологии информационного моделирования (ТИМ), к II кварталу 2026 года достигла 49% — это на 2 процентных пункта выше показателя предыдущего квартала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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