Замглавы Минсельхоза: майские заморозки уничтожили более 1,1 млн гектара посевов

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин В результате возвратных заморозков, охвативших ряд российских регионов в мае, погибли посевы на площади более чем в 1,1 миллиона гектара, однако большую часть удалось оперативно пересеять.
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