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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дженнифер Эрмосо: «Равенство не всегда есть на футбольном поле. Ради всех женщин я продолжу быть смелой, стремясь сделать спорт и мир лучше»

Футболистка «Тигрес» и сборной Испании получила приз Сократеса за внефутбольную деятельность. «Эта награда много значит для меня.

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