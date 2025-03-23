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Власти Турции опровергли информацию об указании прервать прямые эфиры

Власти Турции опровергли информацию об указании прервать прямые эфиры

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла информацию о якобы указании телеканалам прервать прямые эфиры на фоне акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

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