Депутат посчитал чрезмерной идею запрета мигрантам перевозить семьи в Россию

АЮ

Александр Юткин

А кто их звал с семьями? Приглашали специалистов. Набежали ваххабиты. Мигрантами забиты не ключевые сферы экономики, а сферы обращения наличных. Вместо развития трудосберегающих технологий тащим в страну весь мировой отстой. Не передовицы газеты «Правда» стали важнейшим событием, а ежедневные сводки МВД о преступлениях, совершенных типа рабочими руками и ногами навезенных в страну мигрантов. Уголовщина заполнила и все сферы культуры: от сериалов до юмористов. Зачем людей с тысячелетней культурой, напрочь чуждой нашей, ломать и подминать под себя? Приехал по контракту, сделал свое дело, и как уважаемый специалист вернулся домой с сувенирами и подарками для детей, а не со следами наручников и проклятиями вдогонку. Видимо у нашего правящего планктона умишка хватает только на создание бардака, или вынюхать где можно спереть. И причем здесь мнение депутатиков? По своему уровню они ничем не отличаются от мигрантов из аулов, случайно попавших в незнакомую среду. Кого они представляют? Сватов, да пару собутыльников. Смеёмся над Камалой Харрис. А нас самих такими вся ГД забита. В СФ даже зимой не подскользнешься от насыпанного песка. И самое интересное: учитывается не мнение граждан, а бессвязное блеяние этих назначенных «насить полномочия». Даже здравый смысл заглушается хрустом купюр.