Кто из глав районов Нижегородской области общается с жителями в Telegram

Telegram давно стал обязательным атрибутом публичного политика. Но насколько активно используют этот инструмент главы муниципалитетов Нижегородской области? Мы проанализировали Telegram-каналы руководителей всех 50 муниципальных образований региона и сравнили их по нескольким показателям: активности, аудитории, охватам публикаций и особенностям подачи информации.