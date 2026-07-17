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Нижегородская правда

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Кто из глав районов Нижегородской области общается с жителями в Telegram

Кто из глав районов Нижегородской области общается с жителями в Telegram

Telegram давно стал обязательным атрибутом публичного политика. Но насколько активно используют этот инструмент главы муниципалитетов Нижегородской области? Мы проанализировали Telegram-каналы руководителей всех 50 муниципальных образований региона и сравнили их по нескольким показателям: активности, аудитории, охватам публикаций и особенностям подачи информации.

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