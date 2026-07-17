Кто из глав районов Нижегородской области общается с жителями в Telegram

Telegram давно стал обязательным атрибутом публичного политика. Но насколько активно используют этот инструмент главы муниципалитетов Нижегородской области? Мы проанализировали Telegram-каналы руководителей всех 50 муниципальных образований региона и сравнили их по нескольким показателям: активности, аудитории, охватам публикаций и особенностям подачи информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии