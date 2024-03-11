Мэр Екатеринбурга вернул во власть ветерана городской политики

Бывший вице-спикер думы Екатеринбурга Виктор Тестов, который, как казалось, ушел на политическую пенсию, получил должность в новом созыве городской Общественной палаты — одного из четырех заместителей председателя.
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