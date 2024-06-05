Эксперт «За рулем» объяснил, что будет, если залить в бак не тот бензин

Нет нужного мне бензина, но зато есть другой! Какие типы существуют? Если это газ с более высоким октановым числом (например, 98 или 100) вместо нужного нам 95, то смело заправляйтесь и двигайтесь дальше.
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