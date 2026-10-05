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Царьград

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"Это серьёзно": Журнал Ротшильдов узнал, что операция "Вивальди" поставила Россию в "затруднительное положение"

"Это серьёзно": Журнал Ротшильдов узнал, что операция "Вивальди" поставила Россию в "затруднительное положение"

Украинское контрнаступление, получившее кодовое название "Вивальди", заслуживает особого внимания, пишет The Economist.

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