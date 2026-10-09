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Интервью с создателями фильма «Я приду» Булатом Сабитовым и Денисом Супруновым: о том, почему это кино стоит посмотреть всей семьей

Интервью с создателями фильма «Я приду» Булатом Сабитовым и Денисом Супруновым: о том, почему это кино стоит посмотреть всей семьей

После этого фильма подросткам есть что сказать родителям фото: Elena GredushkoПервые 3 млн рублей сборов, рейтинг 9,4 на Кинопоиске и полные залы на премьерах.

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