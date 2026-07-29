Экс-глава ФИФА Блаттер осудил планы Инфантино по продаже коммерческих прав ЧМ

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер в соцсетях высказался о вреде для мирового футбола от близких отношений нынешнего главы организации Джанни Инфантино с президентом США Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии