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Газета.ру

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Экс-глава ФИФА Блаттер осудил планы Инфантино по продаже коммерческих прав ЧМ

Экс-глава ФИФА Блаттер осудил планы Инфантино по продаже коммерческих прав ЧМ

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер в соцсетях высказался о вреде для мирового футбола от близких отношений нынешнего главы организации Джанни Инфантино с президентом США Дональдом Трампом.

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