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Рязанские новости

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Полиция Рязани выявила 120 случаев нарушения миграционного законодательства

Полиция Рязани выявила 120 случаев нарушения миграционного законодательства

Полицейские Рязанской области в пятницу и на выходных провели оперативно-профилактические мероприятия, направленные на охрану общественного порядка, проверку соблюдения миграционного режима иностранцами и борьбу с нарушениями в сфере оборота алкоголя.

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