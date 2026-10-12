Полиция Рязани выявила 120 случаев нарушения миграционного законодательства

Полицейские Рязанской области в пятницу и на выходных провели оперативно-профилактические мероприятия, направленные на охрану общественного порядка, проверку соблюдения миграционного режима иностранцами и борьбу с нарушениями в сфере оборота алкоголя.
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