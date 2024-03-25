“Всё нажитое”. Семья Собчак

Сегодня 38K прочитали Сегодня утром СМИ сообщили поразительные новости о семье Собчак. О чрезвычайном происшествии стало совсем недавно, но уже даже фанаты Собчак запереживали, что их кумир уже второй день не публикует ничего в свои личные соцсети.