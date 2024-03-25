Сегодня 38K прочитали Сегодня утром СМИ сообщили поразительные новости о семье Собчак. О чрезвычайном происшествии стало совсем недавно, но уже даже фанаты Собчак запереживали, что их кумир уже второй день не публикует ничего в свои личные соцсети.
“Всё нажитое”. Семья Собчак
Комментарии
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Дарья Ли
чушь полная
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10 час.
А
Алексей
Неужели это г. для кого-то ещё является кумиром?
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9 час.
НМ
Наталия Москаленко
Они не тонут!
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5 час.
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