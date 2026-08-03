Ижевский завод кирпича обязали устранить проблему с выбросами «красной пыли»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске арбитражный суд признал законным предписание Управления Роспотребнадзора по Удмуртии в отношении ООО «Ижевский завод кирпича и керамзита», в котором от предприятия потребовали устранить нарушения санитарного законодательства.
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