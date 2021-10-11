Зловещая сказка об энергетическом переходе

О главных выгодоприобретателях мирового кризиса На фоне роста цен на природный газ и давление, оказываемое на энергетический сектор и другие отрасли, в мире стали закрываться заводы по производству удобрений.
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