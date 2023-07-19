Группировка войск «Юг» применила новейшие российские танки Т-14 «Армата» в боевых действиях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС: группировка «Юг» применила в бою новейшие танки Т-14 «Армата»
Комментарии
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Сергей Терентьев
Но не стали же пока боевыми танками для противодействия украинской армии, а всего навсего выставляют их только как пугало НАТО, было как в СССР с т-35 "Парадный мамонт Сталина". то и здесь подобная ситуация Т- 14 "Армата" "Парадный танк Путина". Пока он ни как себя ещё не проявил, а всего оказался до сих пор экспериментальным образцом.
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