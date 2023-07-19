ТАСС: группировка «Юг» применила в бою новейшие танки Т-14 «Армата»

Сергей Терентьев

Но не стали же пока боевыми танками для противодействия украинской армии, а всего навсего выставляют их только как пугало НАТО, было как в СССР с т-35 "Парадный мамонт Сталина". то и здесь подобная ситуация Т- 14 "Армата" "Парадный танк Путина". Пока он ни как себя ещё не проявил, а всего оказался до сих пор экспериментальным образцом.