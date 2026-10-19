Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил краевому управлению СКР провести проверку по обращениям собственников домов в коттеджном поселке «Буревестник» под Туапсе, чьи строения суды в 2024 году признали самовольными и постановили снести без компенсации.