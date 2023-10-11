Отделения "Почты России" предложили ремонтировать за счет маркетплейсов

Мера может затронуть примерно 28 тысяч отделений Глава Минцифры Максут Шадаев предложил использовать инфраструктурный платеж маркетплейсов для покрытия ремонта и убытков отделений "Почты России", пишет РБК.
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