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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Врачи из Уфы предложили определять биологический возраст тестом на равновесие

Врачи из Уфы предложили определять биологический возраст тестом на равновесие

Проверить состояние здоровья и определить биологический возраст поможет тест на равновесие тела. Для этого человеку нужно принять «позу цапли» — встать на одну ногу, рассказали специалисты республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы.

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