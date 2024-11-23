Врачи из Уфы предложили определять биологический возраст тестом на равновесие

Проверить состояние здоровья и определить биологический возраст поможет тест на равновесие тела. Для этого человеку нужно принять «позу цапли» — встать на одну ногу, рассказали специалисты республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы.
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