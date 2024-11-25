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Новый акушер-гинеколог приступил к работе в Тимоновской поликлинике

Новый акушер-гинеколог приступил к работе в Тимоновской поликлинике

Новый акушер-гинеколог Валерия Назарова пополнила штат Тимоновской поликлиники в Солнечногорске. Ранее доктор зарекомендовала себя в ковидном госпитале, медсестрой в операционной и дежурантом в акушерском отделении.

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