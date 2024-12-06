В Калужской области благоустроили родник в Зеновке

В селе Зеновка Мещовского района завершено благоустройство популярного среди жителей родника. Как сообщил глава администрации Владислав Поляков, территория вокруг источника преобразилась: подъезд и площадка отсыпаны щебнем, а для удобства посетителей построена деревянная лестница с периламиВ селе Зеновка Мещовского района завершено благоустройство популярного среди жителей родника.