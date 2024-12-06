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Калужские новости

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В Калужской области благоустроили родник в Зеновке

В Калужской области благоустроили родник в Зеновке

В селе Зеновка Мещовского района завершено благоустройство популярного среди жителей родника. Как сообщил глава администрации Владислав Поляков, территория вокруг источника преобразилась: подъезд и площадка отсыпаны щебнем, а для удобства посетителей построена деревянная лестница с периламиВ селе Зеновка Мещовского района завершено благоустройство популярного среди жителей родника.

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