WADA подало апелляцию по допинговому делу Синнера и требует от одного до двух лет дисквалификации

«Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтверждает, что в четверг, 26 сентября, подало в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию по делу итальянского теннисиста Янника Синнера, которого независимый трибунал Международного агентства по обеспечению честности в теннисе признал (ITIA) невиновным или допустившим халатность, после того как в марте 2024 года он дважды сдал положительный тест на запрещенное вещество клостебол.