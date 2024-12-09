На новосибирских трассах организованы десятки мобильных пунктов обогрева

Пункты оснащены тепловыми пушками, одеждой и дежурным сотовым телефоном. При экстренной необходимости подрядчики помогут водителю добраться до ближайшего теплого места и эвакуировать автомобиль в теплый бокс.
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