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Свежие комментарии

  • ММ
    На фотографиях видно, что нападавшие на старика ваххабиты (бороды ваххабистские). Непонятно только почему до сих пор ...Отстаивала себя к...
  • Михаил Пантюхин
    Если эти ржавые умом и сущностью из засразии и закавказья хотят жить по "своим правилам", то зачем им выдают паспорт ...Отстаивала себя к...
  • вячеслав савельев
    Помните фильм "Брат"?" Нэт былэт" Не брат ты мне, гнида черножопая . Они понимают только силу , ствол у морды.Отстаивала себя к...

Отстаивала себя кулаками: У Зарины с «Афоней» и в Луи Витон право безбилетного проезда

Отстаивала себя кулаками: У Зарины с «Афоней» и в Луи Витон право безбилетного проезда

Русские правила Пассажирка московского автобуса отказалась платить за проезд и попыталась напасть на контролёров.

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Комментарии
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вячеслав савельев
Помните фильм &quot;Брат&quot;?&quot; Нэт былэт&quot; Не брат ты мне, гнида черножопая . Они понимают только силу , ствол у морды.
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54 мин.
МП
Михаил Пантюхин
Если эти ржавые умом и сущностью из засразии и закавказья хотят жить по &quot;своим правилам&quot;, то зачем им выдают паспорт РФ  , какие-то ещё &quot;плюшки&quot; (а это голимая коррупция, один узбек всех &quot;добрых&quot; чинуш сдал!) от государства, если в бюджет они не вкладывают ни копейки??? Я так понимаю, что лоббисты (а по сути предатели и коррупционеры) выдают им &quot;методичку&quot; как &quot;НУЖНО СЕБЯ ВЕСТИ&quot; в России,  вот они и ведут себя как звери! И это по всей окишлаченной России этими упырями!!! Беспредел продолжается не одно десятилетие, следующая станция ХАОС? ТАК ВЛАСТЬ? ВСЕ ИДЕТ ПО &quot;ПЛАНУ&quot;? ТОЛЬКО ПО ЧЬЕМУ?
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37 мин.
М
ММ
На фотографиях видно, что нападавшие на старика ваххабиты (бороды ваххабистские). Непонятно только почему до сих пор их секту не запретили. Ну и не пора ли действовать в лучших традициях прокурора Вышинского? Признание царица доказательств. Отрастил себе ваххабистскую бороду- примерно то же самое, что пошел по Красной площади со свастикой. Результат должен быть идентичным!
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27 мин.
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