Отстаивала себя кулаками: У Зарины с «Афоней» и в Луи Витон право безбилетного проезда

МП

Михаил Пантюхин

Если эти ржавые умом и сущностью из засразии и закавказья хотят жить по "своим правилам", то зачем им выдают паспорт РФ , какие-то ещё "плюшки" (а это голимая коррупция, один узбек всех "добрых" чинуш сдал!) от государства, если в бюджет они не вкладывают ни копейки??? Я так понимаю, что лоббисты (а по сути предатели и коррупционеры) выдают им "методичку" как "НУЖНО СЕБЯ ВЕСТИ" в России, вот они и ведут себя как звери! И это по всей окишлаченной России этими упырями!!! Беспредел продолжается не одно десятилетие, следующая станция ХАОС? ТАК ВЛАСТЬ? ВСЕ ИДЕТ ПО "ПЛАНУ"? ТОЛЬКО ПО ЧЬЕМУ?