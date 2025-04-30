Русские правила Пассажирка московского автобуса отказалась платить за проезд и попыталась напасть на контролёров.
Отстаивала себя кулаками: У Зарины с «Афоней» и в Луи Витон право безбилетного проезда
Комментарии
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вячеслав савельев
Помните фильм "Брат"?" Нэт былэт" Не брат ты мне, гнида черножопая . Они понимают только силу , ствол у морды.
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54 мин.
МП
Михаил Пантюхин
Если эти ржавые умом и сущностью из засразии и закавказья хотят жить по "своим правилам", то зачем им выдают паспорт РФ , какие-то ещё "плюшки" (а это голимая коррупция, один узбек всех "добрых" чинуш сдал!) от государства, если в бюджет они не вкладывают ни копейки??? Я так понимаю, что лоббисты (а по сути предатели и коррупционеры) выдают им "методичку" как "НУЖНО СЕБЯ ВЕСТИ" в России, вот они и ведут себя как звери! И это по всей окишлаченной России этими упырями!!! Беспредел продолжается не одно десятилетие, следующая станция ХАОС? ТАК ВЛАСТЬ? ВСЕ ИДЕТ ПО "ПЛАНУ"? ТОЛЬКО ПО ЧЬЕМУ?
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37 мин.
М
ММ
На фотографиях видно, что нападавшие на старика ваххабиты (бороды ваххабистские). Непонятно только почему до сих пор их секту не запретили. Ну и не пора ли действовать в лучших традициях прокурора Вышинского? Признание царица доказательств. Отрастил себе ваххабистскую бороду- примерно то же самое, что пошел по Красной площади со свастикой. Результат должен быть идентичным!
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27 мин.
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