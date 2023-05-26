Утилизация выстрелом: применение ПКР «Базальт», «Вулкан» и «Гранит» для уничтожения особо важных целей на территории Украины

Возможность по-новому взглянуть на некоторые проблемы отчасти нам предоставили вооружённые силы Украины (ВСУ), поскольку именно они наглядно продемонстрировали, что даже устаревшее оружие (такое как произведённые ещё в СССР беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Ту-141 «Стриж» и Ту-143 «Рейс») может быть относительно легко превращено в достаточно … .