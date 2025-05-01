Астролог составила гороскоп на май для всех знаков зодиака

Астролог Светлана Кройцер составила гороскоп на май для всех знаков зодиака и поделилась им с «Известиям»ОвенВ мае в работе Овнов могут ждать помехи, либо под влиянием обстоятельств человек может сделать неправильный выбор в сфере карьеры.