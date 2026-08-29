Госдеп США тревожится за судьбу своих граждан на Украине из-за риска беспорядков

Государственный департамент Соединённых Штатов опубликовал срочное предупреждение для своих граждан, находящихся на территории Украины.
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