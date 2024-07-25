Мерседес S124 из 80-х – этот автомобиль умудрились сохранить в идеале

Когда-то автомобили марки Mercedes-Benz внушали уважение только своим появлением на дорогах. В 90-х, когда в Россию подержанные иномарки хлынули неудержимым потоком, водители начали разбираться в моделях.
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