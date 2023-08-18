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Битвы взглядов на UFC 292: Стерлинг – О’Мэлли, Чжан – Лемос и другие

В Бостоне (Массачусетс) в ночь на 20 августа состоится турнир UFC 292. В главном бою вечера пройдет бой за титул в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли.

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