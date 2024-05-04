Власти Керчи опубликовали список пляжей, где купаться опасно для жизни

В Керчи определён перечень мест, опасных и запрещённых для купания в 2024 году. Во избежание травм или гибели, городская администрация убедительно просит граждан воздержаться от купания в следующих зонах: от пансионата «Прибой» до причала № 258 Жуковки; побережье в районе улицы Береговой у крепости Ени-Кале; уголок отдыха по улице Сморжевского; уголок отдыха «Черепашка» по улице Кирова; побережье в районе морского вокзала Керчи; побережье в районе Адмиралтейского проезда; городская набережная от пограничной части ФСБ России до акватории рыбного порта – уголок отдыха «Утинка», недостроенная водная станция, расположенная напротив дома №15 по Адмиралтейскому проезду, напротив дома №1 по улице Набережной; побережье Керченского пролива от мыса Павловский до причала №235 в районе Камыш-Бурунской ТЭЦ; побережье Аршинцевской косы от бывшего рыбколхоза «Киевская Русь» до «Городского пляжа №1»; побережье Керченского пролива от «Городского пляжа №1» до пляжа «Нимфей»; побережье Керченского пролива от пляжа «Нимфей» до погранзаставы Героевского; побережье Керченского пролива от погранзаставы Героевского до пляжа «Героевка»; побережье Керченского пролива от пляжа «Героевка» в Героевском до пансионата «Коралл»; пляж «Сказка» на Аршинцевской косе, слева от базы отдыха «Сказка»; пляж «Героевка» на береговой полосе в районе Героевского; пляж «Спортивный» на береговой полосе Аршинцевской косы.