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Царьград

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Час непрерывного сидения повышает риск умереть от рака на 9%

Час непрерывного сидения повышает риск умереть от рака на 9%

При этом замена всего одного часа неподвижности лёгкой активностью снижает этот риск на 12%.Длительное сидение без перерывов оказалось гораздо опаснее для здоровья, чем считалось ранее.

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