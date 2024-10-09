Дегтярев о российских паралимпийцах в Париже: «Они как герои в тылу врага сражались, доказывали, что наш спорт лучший»

– На фоне прошедших Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже и других крупных международных соревнований, откуда пытаются вычеркнуть Россию, как Министерство спорта планирует выстраивать отношения со спортсменами, которые в нейтральном статусе туда едут? Особенно интересна ваша позиция на фоне того, что даже в нашей стране их иногда называют предателями и призывают объявить иноагентами.