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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дегтярев о российских паралимпийцах в Париже: «Они как герои в тылу врага сражались, доказывали, что наш спорт лучший»

– На фоне прошедших Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже и других крупных международных соревнований, откуда пытаются вычеркнуть Россию, как Министерство спорта планирует выстраивать отношения со спортсменами, которые в нейтральном статусе туда едут? Особенно интересна ваша позиция на фоне того, что даже в нашей стране их иногда называют предателями и призывают объявить иноагентами.

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