В ДНР за сутки войска РФ отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ

На территории Донецкой народной республики (ДНР) на протяжении прошедших двадцати четырех часов российские военнослужащие отразили шесть атак, которые были предприняты штурмовыми группами Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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