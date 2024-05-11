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Картина дня. Финансы

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Кабмин Израиля в соответствии со «свободой слова» единогласно проголосовал за закрытие телеканала Al Jazeera

Кабмин Израиля в соответствии со «свободой слова» единогласно проголосовал за закрытие телеканала Al Jazeera

Правительство Израиля приняло решение закрыть телеканал Al Jazeera на территории страны, говорится в заявлении, опубликованном на странице премьер-министра Биньямина Нетаньяху в соцсети Х, передает «Газета.

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