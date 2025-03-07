Пугачева и Галкин* вывезли в Израиль зеркало Наполеона за 24 миллионов рублей

Андрей Матус, который помогал перевозить вещи певице Алле Пугачевой и комику Максиму Галкину* из России в Израиль, рассказал, что среди них были зеркало Наполеона III за 24 миллионов рублей и компотьер, инкрустированный драгоценными камнями, за 22 миллиона рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии