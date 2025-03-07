Пугачева и Галкин* вывезли в Израиль зеркало Наполеона за 24 миллионов рублей

Нужно всё конфисковать у этой сладкой парочки за их мерзкое поведение. Надоело про них слышать.

Boris Borisov

А за ЧТО конфисковывать ????! Не вы -ли , дебилы, несли ей деньги ? А , теперь , какое ваше свинячье дело , ЧТО она на эти деньги покупает !?