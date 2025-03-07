Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Свежие комментарии

  • Владимир Тамбасов
    Вот пусть это зеркало и жрутПугачева и Галкин...
  • Boris Borisov
    А за ЧТО конфисковывать ????! Не вы -ли , дебилы, несли ей деньги ? А , теперь , какое ваше свинячье дело , ЧТО она н...Пугачева и Галкин...
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    Обидно, наверное, Сереге, что никто его не поздравляет.🥺«Я этот праздник ...

Пугачева и Галкин* вывезли в Израиль зеркало Наполеона за 24 миллионов рублей

Пугачева и Галкин* вывезли в Израиль зеркало Наполеона за 24 миллионов рублей

Андрей Матус, который помогал перевозить вещи певице Алле Пугачевой и комику Максиму Галкину* из России в Израиль, рассказал, что среди них были зеркало Наполеона III за 24 миллионов рублей и компотьер, инкрустированный драгоценными камнями, за 22 миллиона рублей.

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Комментарии
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Татьяна
Нужно всё конфисковать у этой сладкой парочки за их мерзкое поведение. Надоело про них слышать.
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18 час.
Boris Borisov
А за ЧТО конфисковывать ????! Не вы -ли , дебилы, несли ей деньги ? А , теперь , какое ваше свинячье дело , ЧТО она на эти деньги покупает !?
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7 час.
Владимир Тамбасов
Вот пусть это зеркало и жрут
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6 час.
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