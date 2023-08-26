Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Валерий Ангелопол: «Надеюсь, я не сменю спортивное гражданство. Для меня очень важно выступать за российский флаг»

Ангелопол выступает в танцах на льду с Василисой Кагановской. В сезоне-2022/23 они выиграли финал Гран-при России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх