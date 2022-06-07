Убийство произошло в Алматинской области

Пьяное застолье закончилось убийством в Алматинской области. На сайте Polisia.kz сообщается, что 5 июня в одном из частных домов поселка Булакты Карасайского района было обнаружено тело 41-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти.
Пьяное застолье закончилось убийством в Алматинской области. На сайте Polisia.kz сообщается, что 5 июня в одном из частных домов поселка Булакты Карасайского района было обнаружено тело 41-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти.
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