Ледокол против рыбака: русский мужик не уступит свое место никому

Рыбалка — дело святое. Когда русский мужик берет удочку, весь остальной мир для него исчезает. Полное единение с природой, которому не может помешать даже ледокол! Пенсионер из Хабаровска показал на собственном примере, что значит настоящая любовь к рыбалке.