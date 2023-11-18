С миру по нитке
Всякие разности и...Весь мир на ладони
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С миру по нитке

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Ледокол против рыбака: русский мужик не уступит свое место никому

Ледокол против рыбака: русский мужик не уступит свое место никому

Рыбалка — дело святое. Когда русский мужик берет удочку, весь остальной мир для него исчезает. Полное единение с природой, которому не может помешать даже ледокол! Пенсионер из Хабаровска показал на собственном примере, что значит настоящая любовь к рыбалке.

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