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Владимирские новости

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Ремонт парковок у домов на Соколова-Соколенка 17-18 сентября

Ремонт парковок у домов на Соколова-Соколенка 17-18 сентября

Ремонт продлится с 9 утра 17 сентября до 15:00 18 сентября, автомобили нужно заранее убрать с парковок.

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