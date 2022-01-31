Приморский депутат провел встречу с жителями одного из муниципалитетов

В Пограничном муниципальном округе заместитель председателя ЗС ПК, депутат по одномандатному избирательному округу № 17 Сергей Кузьменко провел прием граждан, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.
В Пограничном муниципальном округе заместитель председателя ЗС ПК, депутат по одномандатному избирательному округу № 17 Сергей Кузьменко провел прием граждан, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.
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