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FiNE NEWS

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Пенсионерам рады: где легко найти работу и не выгорать на старости лет

Представьте: вы на пенсии, но полны сил, опыта и желания быть полезным. И знаете что? Работодатели тоже это ценят! HR-эксперт, основатель агентства кадрового аутсорсинга ALL HR Светлана Перкова в разговоре с «Регнум» рассказала, где сегодня пенсионерам проще всего найти достойное место.

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