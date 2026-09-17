Пенсионерам рады: где легко найти работу и не выгорать на старости лет

Представьте: вы на пенсии, но полны сил, опыта и желания быть полезным. И знаете что? Работодатели тоже это ценят! HR-эксперт, основатель агентства кадрового аутсорсинга ALL HR Светлана Перкова в разговоре с «Регнум» рассказала, где сегодня пенсионерам проще всего найти достойное место.