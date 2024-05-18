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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тен Хаг считает, что положение «МЮ» за год улучшилось: «Если судить по результатам, то нет, но их причины известны»

«Если судить по результатам, то можно сказать, что это не так, но мы знаем причины, стоящие за этим. А я бы сказал, что да.

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