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Царьград

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Кирилл Андреев и Лола раскрыли секреты брака и веры

Кирилл Андреев и Лола раскрыли секреты брака и веры

Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев и его супруга Лола на проекте «Нетленка» рассказали о своей жизни в бурные 90-е, угрозах поклонниц и о том, как сохранили любовь и приняли новую роль бабушки и дедушки спустя десятилетия.

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