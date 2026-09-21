Кирилл Андреев и Лола раскрыли секреты брака и веры

Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев и его супруга Лола на проекте «Нетленка» рассказали о своей жизни в бурные 90-е, угрозах поклонниц и о том, как сохранили любовь и приняли новую роль бабушки и дедушки спустя десятилетия.
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