Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Возвращение железного Феликса

Возвращение железного Феликса

"Я всей душой стремлюсь к тому, чтобы не было на свете несправедливости, преступлений, пьянства, разврата, излишеств, чрезмерной роскоши, публичных домов, в которых люди продают своё тело или душу, или и то и другое вместе; чтобы не было угнетения, братоубийственных войн, национальной вражды.

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